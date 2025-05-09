Samsun'da eğitimci anneler mutfakta yarıştı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, "Eğitimci Anneler Mutfakta" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Yavuzlar Tarih ve Arkeoloji Okulu'nda gerçekleştirilen programda, öğretmen annelerden oluşan üç takım mutfak becerilerini sergiledi.

Siyah, kırmızı ve mavi takımlar halinde yarışan katılımcılar, mercimek çorbası, hünkarbeğendi, yoğurtlu salata, pilav ve irmik helvası gibi yemekleri hazırladı. Yarışmacılar, lezzet ve sunum kriterlerine göre değerlendirildi.

Etkinlikle, annelerin sosyal hayata katılımının teşvik edilmesi ve mutfak kültürünün kuşaklar arası aktarımına katkı sağlanması amaçlandı.

Program sonunda birinci olan takıma kupa, diğer takımlara ise plaket verildi.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu etkinliğin ikincisini düzenlediklerini belirten Uzunlar, şunları söyledi:

"Bu yıl ayrıca bir yemek yarışması yaparak etkinliğe heyecan kattık. Yemek yarışması sonunda jüri üyelerinin değerlendirmesi olacak. Kaymakam bey, belediye başkanımız ve eşleri de etkinliğe katılacaklar. Yarışma sonunda birinci olan takıma kupa verilecek, diğer takımlara ise plaket takdim edilecek. Aynı zamanda bu yemeklerden, burada bulunan ve okullarını temsil eden öğretmenlerimize de ikram edeceğiz. Böylece hem onların Anneler Günü'nü kutlamış hem de kendilerine çiçek takdim etmiş olacağız. Yarışmada üç takım yer alıyor. Kırmızı takım, mavi takım ve siyah takım. Mavi takımda müdür yardımcıları, Siyah takımda okul müdürleri, Kırmızı takımda ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri yer alıyor.” dedi.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Elif Kırımlı ise bu yılki Anneler Günü kutlamalarını özel bir konseptle gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hazırladığımız yemekleri değerli jüri üyelerimize takdim edeceğiz. Okullarımızdan gelen öğretmenlerimizle birlikte Anneler Günü'nü hep birlikte kutlayacağız. Çünkü bizim için annelerimiz her şeyimizdir.” ifadelerini kullandı.

Sarıyurt Ali Osman Gür İlk/Ortaokulu Müdürü Kübra Şeker de etkinliğe ilişkin, “Yemek etkinliğimiz bu yıl ilk defa gerçekleştiriliyor. Etkinlik öncesinde provalar yaptık ve en az bir haftadır yoğun bir hazırlık süreci içerisindeyiz. WhatsApp grupları kurularak bilgi alışverişi sağlandı. Herkes tarifini bir üst kuşaktan, annelerden öğrenip teyit etti. Menümüzde hünkar beğendi, mercimek çorbası, yoğurtlu salata ve irmik helvası yer alıyor. Ekip olarak son derece uyumlu ve titiz bir şekilde çalışıyoruz.” dedi.