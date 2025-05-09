Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.
İlkadım ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları çatı altlarına sığındı.
Bazı noktalarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
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