Adalet Bakanı Tunç, Samsun'da konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dünyanın en şeffaf yargı sistemi, yargı teşkilatı Türkiye'de var." dedi.

Tunç, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2002'de 78 yerde müstakil adalet binası olduğunu söyledi.

Bugün 382 müstakil adalet binası bulunduğunu anlatan Tunç, "En son Kütahya'da açılışını gerçekleştirdik, 3 hafta önce ve 382'ye çıkardık. Duruyor muyuz burada? Durmuyoruz. Kapalı alan miktarını 10 kattan fazla artırdık." diye konuştu.

Tunç, "Şu anda 2025 yılı yatırım programında da 68 adliyemiz var. Bunun 25'i inşaat aşamasında, inşaatları devam ediyor ve 7 tane adli tıp binamız var. Yine 120 mahalde 3 bine yakın adalet personelimizin konut yatırımları var. Bir taraftan çocuk adalet merkezlerinin sayısını artırıyoruz. Yine özellikle infaz kurumlarımız, denetimli serbestlik müdürlükleri, tüm bunların ihtiyaçlarını gideren, yatırım programımızda önemli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin imkanlarını yargının hizmetine sunmak için büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Tunç, şöyle devam etti: "UYAP sistemimiz dünya çapında bir proje ve UYAP'ı sürekli geliştiriyoruz. Şimdi yapay zekayla da destekleyerek, yargıda, yargı hizmetlerinin görülmesinde, özellikle yargı personelimizin, adalet personelimizin işini kolaylaştırılacak yerli ve milli yazılımlarla, yapay zekayla işimizi daha da kolaylaştıracak projeleri önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yargıda insan unsuru çok önemli, kürsüde vicdana göre, kanuna ve anayasaya göre karar verecek olan yargı mensuplarımız elbette ki her olayı değerlendirecekler. Ancak onun özellikle teknolojinin imkanlarından yararlanmasını ve yapay zekadan yararlanmasını da sağlayarak, işin nasıl kolaylaştığını, nasıl hızlandığını da önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz." Tunç, son 2 yılda 2 bin 76 hakim ve savcı yardımcısını sisteme kazandırdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en şeffaf yargı sistemi, yargı teşkilatı Türkiye'de var. Bunu açıklıkla söyleyebiliriz. Bakın bu bir abartı falan değil. Birileri televizyonlara çıkıp açık oturumlarda ahkam kesebilir. Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını söyleyenler bile var. O söyleyenler, özellikle o geçmiş dönemden de hatırladığımız, o 'yazar çizer' dediğimiz kişiler, 'duayen 'olarak, tırnak içinde, tanınan o kişiler, bugün 'Türkiye'de yargı bağımsız değil, tarafsız değil.' diyen o kişiler, 28 Şubat'ta o darbeci, vesayetçi anlayışın önüne adeta cübbelerini seren yargı mensuplarına bağımsız ve tarafsız diyebiliyordu." Hukuki ve idari yargılama süreçlerinin önemine işaret eden Tunç, "Hukuk yargılamalarının bir an önce sonuçlanması önemli. Bu anlamda da süreçleri sadeleştiren, özellikle duruşmaları sadeleştiren, ceza duruşmalarının tek duruşmada bitmesi asıldır, asıl olan ve bunu sağlayabilecek bir sistemi ortaya koymaya çalışan önemli hedefler var. Tabii ki adalete erişimin kolaylaştırılmasıyla ilgili de çalışmalarımız var, hedefler var. Yaklaşık 264 yeni hedefi, önümüzdeki 4 yılı planlayarak, ilk etapta yapılacakları da şu 2025 yılı içerisinde tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından binanın açılışı yapıldı. Hizmet binasını gezen Tunç, şeref defterini imzaladıktan sonra yetkililerden bilgi aldı. Bu arada Bakan Tunç, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012'de bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un oğlu Hakan Taner Uzun ile sohbet etti. Bakan Tunç, "Savcı mı olacaksın?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Uzun'a, "Aferin sana, babasının yolunda." dedi. Programa, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı ile Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, adli ve idari yargı mensupları ile kent protokolü katıldı. - Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Proje kapsamında, 13 bin 634 metrekare kapalı alana sahip binada, morg ihtisas dairesi ve kimya ihtisas dairesi gibi önemli birimler yer alıyor.