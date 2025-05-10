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        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 08:13 Güncelleme: 10.05.2025 - 08:13
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        Samsun'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İ.B'nin (64) sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda 25 litre sahte içki, 65 litre etil alkol, 2 anason aroması kiti, 50 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, bir tabanca ve 19 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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