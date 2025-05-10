Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması başladı
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'da başladı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'da başladı.
İlkadım ilçesinde Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa, Antalya ve Erzurum'dan genç yetişkin ve elit amatörler kategorilerinde 105 sporcu mücadele ediyor.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Aksoy, AA muhabirine turnuvaya, 29 kulüp ve 6 ferdi sporcunun katıldığını söyledi.
Aksoy, "Bu sporun gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu spor, 3 yaşından 70 yaşına kadar yapılabilen bir branştır. Samsun ilinde gördüğümüz ilgi ve alaka için teşekkür ederiz." dedi.
Organizasyon yarın sona erecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.