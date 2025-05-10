AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan'dan Anneler Günü mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, annelerin hayatını evlatlarının mutluluk ve huzur dolu geleceğine adadığını ve haklarının asla ödenemeyeceğini belirtti.

Kadınların her dönemde öncü roller üstlendiğini aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Evlatlarının her alanda iyi yetişmiş bireyler olmaları, vatana ve millete hayırlı hizmetler yapmaları için ömrünü adayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü yürekten tebrik ediyor, ebediyete uğurladığımız kıymetli annelerimize yüce Mevla'mdan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun bir ömür diliyorum."