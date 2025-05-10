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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 22:10 Güncelleme: 10.05.2025 - 22:21
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneledi
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

        "Müzikallerin Oscar'ı" olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödül alan Ken Ludwig'in eğlenceli müzikali "Bir Tenor Aranıyor", Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Rejisörlüğünü Evin Atik'in üstlendiği müzikalin dekor tasarımını Kaan Güreşçi, kostüm tasarımını Gülay Korkut Dinç, koreografisini Şebnem Şenel, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

        Sahnelendiği tüm illerde kapalı gişe oynanan eserde, Verdi'nin "Otello" operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli'nin başından geçen komik olaylar silsilesi anlatılıyor.

        Türkçe sahneye konulan iki perdelik eserin konusu özetle şöyle:

        "Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenorun, eşi Maria ile arasının bozulması çok da uzun sürmez. Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito'nun içtiği ilaçlar ağır gelir, temsile çıkamaz ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar."

        Müzikal, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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