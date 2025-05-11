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        Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması sona erdi

        Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:44 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:56
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        Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması sona erdi
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        Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'da sona erdi.

        İlkadım Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa, Antalya ve Erzurum'dan gelen 105 sporcu, genç, yetişkin ve elit amatörler kategorilerinde mücadele etti.

        Genç Amatörler 1. Grup Erkekler kategorisinde Doğukan Yıldırım birinci, Yağız Kaan Ertalay ikinci, Fatih Eren Yuvasen ise üçüncü oldu.

        Genç Amatörler 2. Grup Erkekler kategorisinde Mert Görgülü birinci olurken, Kaan Temel ikinci, İsmail Can Uysal ise üçüncü sırada yer aldı.

        Yetişkin Amatörler 1. Grup Erkekler kategorisinde Uğur Selahattin Aydın birinci, Fernando Yıldız ikinci, Emre Soykan üçüncü oldu.

        Yetişkin Amatörler 2. Grup Erkekler kategorisinde Okan yıldırım birinciliği elde etti.

        Yetişkin Amatörler 1. Grup Kadınlar'da Fatma İrşat Yılmaz birinciliği kazanırken, Elif Sıma Özel ikinci, Sinem Çakar ise üçüncü oldu.

        Yetişkin Amatörler 2. Grup Kadınlar'da Naz Arıcı birinci, Esra Bağışgil ikinci, İpek Yaprak Azuklu üçüncü sırada yer aldı.

        Yetişkin Amatörler 3. Grup Kadınlar'da Semahat Özge Bumin Öztaşkın birinci, Ülker Mısırlı ikinciliğe ulaştı.

        Genç Amatörler 1. Grup Kadınlar kategorisinde Şevval Keskin birincilik elde ederken, Bensu Vural ikinci, Defne Nil Türkan ise üçüncü oldu.

        Genç Amatörler 2. Grup Kadınlar kategorisinde ise Elif Yalçınkaya birinci, Ege Ergazi ikinci, Dila Abdık üçüncü sırayı aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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