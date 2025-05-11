Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması sona erdi

Genç Amatörler 1. Grup Kadınlar kategorisinde Şevval Keskin birincilik elde ederken, Bensu Vural ikinci, Defne Nil Türkan ise üçüncü oldu.

Yetişkin Amatörler 1. Grup Kadınlar'da Fatma İrşat Yılmaz birinciliği kazanırken, Elif Sıma Özel ikinci, Sinem Çakar ise üçüncü oldu.

Genç Amatörler 1. Grup Erkekler kategorisinde Doğukan Yıldırım birinci, Yağız Kaan Ertalay ikinci, Fatih Eren Yuvasen ise üçüncü oldu.

İlkadım Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa, Antalya ve Erzurum'dan gelen 105 sporcu, genç, yetişkin ve elit amatörler kategorilerinde mücadele etti.

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