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        Samsun'da toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir evin istinat duvarı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:43 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:54
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        Samsun'da toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir evin istinat duvarı çöktü.

        Çayırçökek Mahallesi'nde, O.Ç'ye ait evin ön kısmında toprak kayması meydana geldi.

        Toprak kayması sonucu evin istinat duvarı çöktü.

        Güvenlik gerekçesiyle mahalle yolu araç trafiğine kapatıldı.

        Riskli bölgede bulunan başka bir ev ile bir ahır tahliye edilirken, iş makineleriyle bölgede çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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