Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da "Engelsiz Emekler El Sanatları" sergisi açıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da "Engelsiz Emekler El Sanatları" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi" açıldı.

        Bafra Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle engelli vatandaşların el emeği ürünlerinden oluşan sergi, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri bahçesinde ziyarete açıldı.

        Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sergide, Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi.

        Usta öğretici Derya Bircan, başta sıfır atık temalı çalışmalar olmak üzere sergideki ürünler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, engelli vatandaşlarla bir süre sohbet ederek ürünleri inceledi.

        Kılıç, kurslar sayesinde engellilerin yeteneklerini keşfetiğini belirterek, "Bugün onların büyük emek ve sevgiyle yaptığı ürünlerin sergilendiği bu anlamlı sergideyiz. Stantlardaki her ürün çok değerli. Tüm engelli kardeşlerimi azim ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum ve engelliler haftalarını kutluyorum." dedi.

        Engelsiz Emekler Sergisi, 16 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak ve ziyaretçiler engelli bireylerin ürünlerini satın alabilecek.

        Sergi açılışına Kaymakam Mustafa Altınpınar, belediye meclis üyeleri, daire ve birim müdürleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Samsun'da toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü
        Samsun'da toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü
        Amasya'daki deprem Samsun'un bazı ilçelerinde de hissedildi
        Amasya'daki deprem Samsun'un bazı ilçelerinde de hissedildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı
        Samsun'da Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı
        Sokak ortasında darbedilen Damla: Platinler hep yüzümde kalacakmış
        Sokak ortasında darbedilen Damla: Platinler hep yüzümde kalacakmış
        Samsun'da 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Samsun'da 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi