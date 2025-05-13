Tekkeköy Devlet Hastanesinin yer teslimi yapıldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikmal ihalesi tamamlanan yeni devlet hastanesinin yer teslimi yapıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikmal ihalesi tamamlanan yeni devlet hastanesinin yer teslimi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından ikmal ihalesi tamamlanan Tekkeköy Devlet Hastanesinde, yeni yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.
Yapım süresi 550 takvim günü olarak belirlenen hastane tamamlandığında, 250 yatak kapasitesi, 83 poliklinik, 27 yoğun bakım yatağı, 6 ameliyathane, 12 yataklı palyatif bakım merkezi, 18 cihazlı diyaliz merkezi ve 10 diş ünitesiyle hizmet verecek.
Yeni hastanenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminin önemli ölçüde kolaylaşması bekleniyor.
Yer teslim törenine, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Kahriman, Destek Hizmetleri Başkanı Arslan Kayhan ile başkan yardımcıları Özcan Şenyurt ve Ahmet Genç katıldı.
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