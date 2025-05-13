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        Ladik'te 112 Acil Çağrı Merkezi temeli atıldı

        Ladik ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:34
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        Ladik'te 112 Acil Çağrı Merkezi temeli atıldı
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        Ladik ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi temeli atıldı.

        Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Ladikli Yönetici ve Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) tarafından imzalanan protokol kapsamında yapımına karar verilen 112 Acil Çağrı Merkezi temeli törenle gerçekleştirildi.

        Yapılan konuşmaların ve duaların ardından merkezin temeli atıldı.

        Törene, Kaymakam Muhammet Özbalta, Belediye Başkanı Adnan Topal, Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi İdris Çakırnazif ile LAYSİAD Başkanı Ali Sukas ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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