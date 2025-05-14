Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da üniversite öğrencileri Belediye Başkanı Kılıç'la buluştu

        Samsun'un Bafra ilçesinde, üniversite öğrencileri "Başkan Öğrenci" buluşması programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:55 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da üniversite öğrencileri Belediye Başkanı Kılıç'la buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, üniversite öğrencileri "Başkan Öğrenci" buluşması programında bir araya geldi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği "Başkan-Öğrenci Buluşması" programında üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

        OMÜ Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut'un üstlendiği programda, Başkan Kılıç, öğrencilerin sorun, talep ve önerilerini dinleyerek çözüm yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kılıç, ilçede öğrencilere yönelik hayata geçirilen projeler ve öğrenci dostu uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler vererek, gençlerin şehir yaşamına daha aktif katılımının önemini vurgulayarak, "Gençlerimizin taleplerini dinlemenin, onları anlamanın ve sorunlarına çözüm üretmenin yolu onlarla birebir iletişim kurmaktan geçiyor. Bafra'mızı geleceğe taşırken dinlediğimiz her fikir bizler için önemlidir. Bu buluşma, ortak geleceğimizin bir parçasıdır. İstişare kültürüyle Bafra'yı yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Program, üniversite öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekimi ve Bafra Belediyesi tarafından dondurma ikramıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da şampuan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da ekmek fiyatları yeniden 10 TL oldu
        Samsun'da ekmek fiyatları yeniden 10 TL oldu
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesini sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesini sahneleyecek
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Avrupa kupalarına katılım için bu maç çok k...
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Avrupa kupalarına katılım için bu maç çok k...
        Kadın sağlıkçılar acil durumlarda ambulans direksiyonuna geçmek için eğitim...
        Kadın sağlıkçılar acil durumlarda ambulans direksiyonuna geçmek için eğitim...
        Samsun'da 'tefecilik' ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şü...
        Samsun'da 'tefecilik' ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şü...