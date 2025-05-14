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        Samsunspor'dan Avrupa Kupası açıklaması:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hayalinin gerçekleştiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:53 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:53
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        Samsunspor'dan Avrupa Kupası açıklaması:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hayalinin gerçekleştiğini bildirdi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

        "Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti. Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun artık sahne Avrupa...Şehrimiz, taraftarlarımız ve başkanımız Yüksel Yıldırım'ın vizyonu sayesinde o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık ve başardık. Ve şimdi Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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