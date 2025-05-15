Havza'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Havza’da "Gençlik Haftası" kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı.

Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Mehmetçik Meydanı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunulduktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası yine Mehmetçik Meydanı'nda Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli, Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ilk, orta ve özel eğitim öğrencileri kendi yaş ve beceri gruplarına uygun oyunlar ile hem yarıştı hem de eğlendiler.

Etkinliğe katılan tüm öğrencilere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından madalya verildi.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, "Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız Gençlik Haftamızın bir yenisini, açılışını gençlerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler, büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke hiç de kolay elde edilmedi. Ülkemiz, siz gençlere emanettir. Hafta boyunca çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza yönelik sprotif ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek.Bu faaliyetlerimize destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.