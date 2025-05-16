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        Samsun'da evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden zanlı yakalandı

        Samsun'da evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:24
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        Samsun'da evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden zanlı yakalandı
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        Samsun'da evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak JASAT ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, H.K'nin (31) evinde kurduğu iklimlendirme düzeneğiyle Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

        Ekipler evde 13 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 18 tabanca fişeği ile 6 litre sıvı gübre ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan H.K, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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