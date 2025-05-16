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        Buz Hokeyi U14 Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

        Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında bulunan U14 Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:47
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        Buz Hokeyi U14 Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
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        Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında bulunan U14 Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        İlkadım Buz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kutsalmışbey Spor, Samsun Gençlik ve Spor, Buzadam, Yükseliş, Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü ve Genç Ankaralılar katıldı.

        Üç gün sürecek şampiyonanın birinci gününde çeyrek final karşılaşmaları gerçekleştirildi.

        Buz Hokeyi Samsun Temsilcisi Adem Arslan, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında U14 Türkiye Şampiyonası'nın Samsun'da yapıldığını dile getirdi.

        Şampiyonaya 7 takımın katıldığını aktaran Arslan, "Samsun'da ilk kez böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gurunu yaşıyoruz. 3 gün sürecek şampiyonanın son gününde yapılacak final karşılaşmasında Türkiye şampiyonu belli olacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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