Buz Hokeyi U14 Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

Şampiyonaya 7 takımın katıldığını aktaran Arslan, "Samsun'da ilk kez böyle bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gurunu yaşıyoruz. 3 gün sürecek şampiyonanın son gününde yapılacak final karşılaşmasında Türkiye şampiyonu belli olacak." dedi.

Buz Hokeyi Samsun Temsilcisi Adem Arslan, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında U14 Türkiye Şampiyonası'nın Samsun'da yapıldığını dile getirdi.

İlkadım Buz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kutsalmışbey Spor, Samsun Gençlik ve Spor, Buzadam, Yükseliş, Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü ve Genç Ankaralılar katıldı.

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