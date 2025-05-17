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        Çarşamba'da çıkan yangında depoda hasar oluştu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 08:42 Güncelleme: 17.05.2025 - 08:43
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        Çarşamba'da çıkan yangında depoda hasar oluştu
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        Samsun’un Çarşamba ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Ali Fuat Başgil Mahallesi 6. Sokak'ta A.S'ye ait evin yan tarafında bulunan depodan dumanlar çıktığını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüldü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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