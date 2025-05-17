Salıpazarı'nda voleybol turnuvası
Salıpazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası gerçekleştirildi.
Salıpazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası gerçekleştirildi.
Salıpazarı Spor Salonu’nda yapılan turnuvada birinciliği Salıpazarı Belediyesi'ne bağlı takım kazandı.
Belediye Başkanı Refaettin Karaca, dereceye girenlere ödüllerini verdi.
Turnuvaya katılan takımları tebrik eden Karaca, her yıl voleybol turnuvasının düzenlenmeye devam edeceğini dile getirdi.
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