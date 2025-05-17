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        Salıpazarı'nda voleybol turnuvası

        Salıpazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:01
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        Salıpazarı'nda voleybol turnuvası
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        Salıpazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

        Salıpazarı Spor Salonu’nda yapılan turnuvada birinciliği Salıpazarı Belediyesi'ne bağlı takım kazandı.

        Belediye Başkanı Refaettin Karaca, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

        Turnuvaya katılan takımları tebrik eden Karaca, her yıl voleybol turnuvasının düzenlenmeye devam edeceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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