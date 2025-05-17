Samsun'da çok sayıda suçtan hüküm giyen kişi yakalandı

Ekipler, hakkında "karşılıksız çek işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerinin banka ve kredi kurumlarını dolandırmada araç olarak kullanılması" suçlarından 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 230 bin lira adli para cezası bulunan hükümlü H.M.Ü'yü yakaladı.

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