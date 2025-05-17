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        Samsun'da çok sayıda suçtan hüküm giyen kişi yakalandı

        Samsun'da çok sayıda suçtan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 19:51 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:51
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        Samsun'da çok sayıda suçtan hüküm giyen kişi yakalandı
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        Samsun'da çok sayıda suçtan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "karşılıksız çek işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerinin banka ve kredi kurumlarını dolandırmada araç olarak kullanılması" suçlarından 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 230 bin lira adli para cezası bulunan hükümlü H.M.Ü'yü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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