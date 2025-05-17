Vezirköprü'de Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi genel kurul toplantısı yapıldı

Çarşaf liste ile gidilen seçimde yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider tabloları değerlendirildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Başkan Hüseyin Kaya'nın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulda, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.

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