AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK üyesi Yılmaz'dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK üyesi Yusuf Ziya Yılmaz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adımın ardından başlattığı Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin büyük bir cesaret, kahramanlık örneği sergileyerek toprağını, bayrağını korumayı başardığını ve dünyaya önemli bir ders verdiğini belirtti.

Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında 19 Mayıs 1919'un 106. yılının büyük bir gurur ve onurla kutlandığını vurgulayan Yılmaz, "19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebedileşmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkıp, ulusumuzun bağımsızlık yolunda kıvılcımlarını atmış, sonrasında bu kıvılcım büyüyerek yurdun dört bir tarafına yayılmıştır. Samsun'da başlayan mücadele, Cumhuriyet'in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, devletimizin varlığı ebedileşmiştir." ifadesini kullandı.