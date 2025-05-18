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        Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:38
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Tavlı, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte yüreklerinde hissettiklerini vurguladı.

        Tarihin hiçbir döneminde aziz Türk milletinin esareti asla kabul etmediğini belirten Tavlı, "Türk milleti özgür iradesine, istiklaline ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan ederek 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yaktığı İstiklal Meşalesi bağımsızlığımızın müjdecisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Vali Tavlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine bir defa daha kuvvetle inanmıştım." sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Nesiller boyu iftihar duyacağımız şekilde Milli Mücadele'nin ilk adımına ev sahipliği yapan Samsun'umuzda başlayan kutlu yürüyüş, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'dan sonra tüm yurda yayılmış, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı'mızı birlik ve beraberlik içerisinde azim, cesaret, kararlılık ve inançla zafere taşıyan 19 Mayıs ruhu, kahraman ecdadımıza en zorlu şartlarda canı pahasına vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf etme gücü verdiği gibi bugün de bağımsız, güçlü, onurlu ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılabilmemiz için bizlere ilham olmaktadır. 19 Mayıs ruhunu bugün, 'Sizin gibi gençlere malik oldukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeyi başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum' diyerek gençliğe olan inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan istikbalimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Yüzyılı'nın teminatı kıymetli gençlerimizin gözlerinde görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyor, geleceğe güvenle bakıyoruz."

        Milli Mücadele'den bugüne her dönemde gösterdikleri kahramanlık ve gayretle ülkenin ümidi olduklarını ortaya koyan ve Samsun'da yakılan meşaleyi aynı kararlılık ve gururla taşıyan gençlerin, milli ve manevi değerlerden aldıkları güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesi olmaya devam edeceğine işaret eden Tavlı, şunları kaydetti:

        "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet dolu uzun ömürler diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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