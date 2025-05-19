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        Bafra'da "Fil ile Tavşan" tiyatro oyunu sahnelendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde "Fil ile Tavşan" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:56
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        Bafra'da "Fil ile Tavşan" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde "Fil ile Tavşan" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        Bafra Belediyesi, çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak ve kültürel farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlediği tiyatro gösterilerine devam ediyor.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun (OBBKT) "Fil ile Tavşan" oyunu Bafra Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

        İ. Göksel Kart ve Zeliha Çiçek'in yazdığı, İlker Taze'nin yönettiği oyunda sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü gibi değerler eğlenceli bir şekilde çocuklara aktarıldı.

        İki seans olarak oynanan oyuna çocuklar kahkahalarıyla eşlik etti.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çocukların keyifli anlar yaşamasını ve sosyal gelişimlerine katkı sunan etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kültürel etkinliklerle çocukların hayatlarına renk katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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