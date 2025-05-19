Bafra'da "Fil ile Tavşan" tiyatro oyunu sahnelendi

İki seans olarak oynanan oyuna çocuklar kahkahalarıyla eşlik etti.

İ. Göksel Kart ve Zeliha Çiçek'in yazdığı, İlker Taze'nin yönettiği oyunda sevgi, saygı, anlayış ve hoşgörü gibi değerler eğlenceli bir şekilde çocuklara aktarıldı.

Bafra Belediyesi, çocuklara tiyatro sevgisi aşılamak ve kültürel farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlediği tiyatro gösterilerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.