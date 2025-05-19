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        Samsun'da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemilerle geçit töreni yapıldı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 106. yılı etkinleri kapsamında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlarla geçit töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:06
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        Samsun'da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemilerle geçit töreni yapıldı
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 106. yılı etkinleri kapsamında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlarla geçit töreni yapıldı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun Limanı içinde düzenlenen törende, Sahil Güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu.

        Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş Sahil Güvenlik gemileri, deniz polisi botları, römorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenliler ile yatlar geçiş yaptı.

        Samsunlular töreni sahilden ilgiyle izledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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