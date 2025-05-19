Samsun'da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemilerle geçit töreni yapıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 106. yılı etkinleri kapsamında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlarla geçit töreni yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun Limanı içinde düzenlenen törende, Sahil Güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu.

Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş Sahil Güvenlik gemileri, deniz polisi botları, römorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenliler ile yatlar geçiş yaptı.

Samsunlular töreni sahilden ilgiyle izledi.