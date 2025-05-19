Bafra'da "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi

Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Türk bayraklarıyla süslenen bisikletler de güzel görüntüler oluşturdu.

Bafra Belediyesi tarafından "Bisikletini Al Gel, Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla gerçekleştirilen ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayan bisiklet turu, Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlendi.

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