Basketbolda 18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından İlkadım Kaymakamlığı ve İlkadım İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada ilk gün maçlar tamamlandı.

Mustafa Dağıstanlı ve Yeni Yaşar Doğu spor salonlarında yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Grubu:

ÇBK Mersin-Beşiktaş: 70-52

Nesibe Aydın-Eskişehir Çağdaş Kolejleri:61-83

B Grubu:

Galatasaray-İzmit Zirve: 75-36

Adana Büyükşehir Belediyesi-Kepez Belediye:67-61

C Grubu:

BOTAŞ-Emlak Konut: 70-35

Fenerbahçe-Hacettepe Akademi: 68-62

D Grubu:

TED Ankara Kolejleri-Melikgazi Kayseri Basketbol: 101-48

Çankaya Üniversitesi-İstanbul Yıldızlar: 89-50