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        Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları Samsun Kurtuluş Kupası etabı tamamlandı

        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası kapsamındaki açık deniz yarışı, Samsun'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 21:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:08
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        Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları Samsun Kurtuluş Kupası etabı tamamlandı
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        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası kapsamındaki açık deniz yarışı, Samsun'da tamamlandı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla TGA iş birliğinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabı sona erdi.

        İstanbul'da Poyrazköy açıklarında 14 Mayıs'ta start alan yelkenciler, 400 deniz mili yarışarak Samsun'a ulaşmak için mücadele verdi. Karadeniz'in zorlu şartlarında yaklaşık 100 saat kesintisiz yarışan ekipler, Samsun'a ulaştı.

        Bandırma Vapuru'nun izinde dört gün boyunca büyük mücadelenin verildiği yarışlarda Kurtuluş Kupası'nın sahibi "Bey Metal Team Linea Rossa" oldu. Onur Tok yönetimindeki takım, zorlu parkuru 73 saatte tamamlayarak bir rekora imza attı ve Line Honours ödülünü de kazandı.

        İkinciliği ise Murat Tan kaptanlığındaki Milliyet 75. Yıl Yelken Takımı "Fifty Fifty" elde etti.

        ORC International kategorisi birincisi Yusuf Tunç yönetimindeki Samsun Yelken Kulübü Takımı "Alchera" oldu.

        Gezgin A sınıfında Ömer Bingöl yönetimindeki Mudanya Üniversitesi, gezgin B sınıfında da Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki Hero Sailing Bursa Eldiven Sanayi Takımı birinciliğe ulaştı.

        Karadeniz koşullarında ilk kez düzenlenen yarışta birçok zorluğa karşı yarışı tamamlama başarısı gösteren Azuree Piri Reis Yelken Takımı'na da Mücadele Kupası takdim edildi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının 19 Mayıs 1919'ta Samsun'da karaya çıktığı Tütün İskelesi'nde ödül töreni düzenlendi.

        Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Komite Başkanı ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışmaya katılan ekipleri kutlayarak, "Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada Bandırma Vapuru'nun rotasında Karadeniz'in o meşhur çılgın şartlarında belki de dünyada yapılan tüm yarışlar içerisinde en zor ilk 10 yarıştan birini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

        Şampiyon takıma kupaları, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından takdim edildi.

        Ödül törenine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı.

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