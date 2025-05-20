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        Havza'da TOBB 25 Mayıs Anaokulu inşası tamamlandı

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat inşası tamamlanan TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:55
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        Havza'da TOBB 25 Mayıs Anaokulu inşası tamamlandı
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        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat inşası tamamlanan TOBB Havza 25 Mayıs Anaokulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında "Ulusal Eğitime Katkı Protokolü" kapsamında TOBB tarafından 154 ilçede 154 yeni okul binası yapılmasını kapsayan projesi dahilinde Havza'da inşasına başlanan anaokulu inşaatı tamamlandı.

        Havza Kaymakamı Ayvat ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz okul binasında incelemelerde bulunarak Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Kaymakam Ayvat okul binasının modern ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "İlçemizin eğitim kalitesine katkıda bulunacak olan okul binamızın ilçemize kazandırılan TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na, okul binasının kazandırılması ve sonraki süreçlerde büyük emekleri olan Havza TSO Başkanı Sayın Erkan Acar ile yönetimine teşekkür ederim. İnşallah okul binamız 2025 - 2026 eğitim öğretim döneminde kapılarını açacak." dedi.

        Havza TSO Başkanı Erkan Acar, inşaatın Havza TSO gözetiminde tamamlandığını ifade ederek, "6 derslikli okul inşaatı tamamlandı. İnşallah önümüzdeki eğitim dönemi hizmet vermeye başlayacak. İlçemize bu eğitim yatırımını kazandıran TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

        Havza 25 Mayıs Anaokulu'nun 2 bin 200 metrekare alanda bin 230 metrekare inşaat alına sahip olduğu 2 katlı ve 6 derslikten oluştuğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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