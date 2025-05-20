Türksat'tan 19 Mayıs'ta gençlere yönelik bilgilendirme yapıldı
Türksat Samsun İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Türksat Samsun İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Türksat Samsun İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerle birlikte kutlamak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantta gençlere yönelik kurum hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı, broşür ile çeşitli hediyeler verilerek bayram coşkusu paylaşıldı. Yapılan etkinlikle geleceğin teminatı olan gençlerle bir araya gelerek güzel bir gün geçirmelerine katkı sağlandı.
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