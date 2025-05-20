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        Samsun'da düzenlenecek futbol şenliğinde yetenekli sporcular tespit edilecek

        Samsunspor Kulübü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında futbol şenliği düzenlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:20
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        Samsun'da düzenlenecek futbol şenliğinde yetenekli sporcular tespit edilecek
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        Samsunspor Kulübü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında futbol şenliği düzenlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Kırmız-beyazlı kulüp ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek şenlikte yetenekli sporcular tespit edilecek.

        Atakum, Tekkeköy, Canik ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilecek şenlikte, katılımlar gönüllülük esasına göre olacak.

        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, şenliğin çocukların futbol yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sunacağını söyledi.

        Projenin kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayan Bilen, "Ümit ediyorum bu attığımız adım, yaktığımız meşale yıllar boyu Mustafa Kemal Erkanat'ı yad etmek ve ölümsüzleştirme adına önemli bir adım olacak." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise projeden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "İlimizin bir değeri olan Samsunspor Kulübümüzle böylesine güzel bir iş birliği yapmak hem gururlandırdı hem de cesaretimizi bu noktada arttırdı." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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