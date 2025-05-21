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        Samsun'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 08:57 Güncelleme: 21.05.2025 - 08:57
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        Samsun'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolu Anayol Köprüsü mevkisinde Ordu istikametine seyir halinde olan H.T.S. (32) idaresindeki 55 GL 276 plakalı Çarşamba Belediyesine ait kamyonet ile aynı istikamette seyir halinde olan A.E.B.(16) idaresindeki 55 APR 585 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Kaza sonucu motosiklet sürücüsü A.E.B.(16) ve artçı olarak seyahat eden E.B. (18) yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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