Samsun'da "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konferansı düzenlendi

Samsun'da "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konferansı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü İdris Kardaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dezenformasyonla Mücadele Topluluğunca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, "Bilişim Çağında Dezenformasyon - Hakikatin Peşinde" konulu sunum yaptı.

​​​​​​​Kardaş, yapay zeka sistemlerinin kullanım oranının her geçen gün arttığına işaret ederek, özellikle sosyal medya platformlarının bilgi kirliliğini artıran etkilerine dikkati çekti.

Sosyal medya algoritmalarının, kullanıcı davranışlarına göre şekillenen otomatik kurallar sistemi olduğuna değinen Kardaş, "Bu algoritmalar, sosyal medya platformlarının hangi içeriği kime, ne zaman ve nasıl göstereceğine karar verir. Genellikle yapay zeka desteklidir ve kullanıcı etkileşimlerine göre kendini sürekli günceller." ifadelerini kullandı.

Kardaş, sosyal medya algoritmalarının özellikle duygusal tepkiler uyandıran içerikleri öne çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Algoritmalar, öfke, korku, şaşkınlık gibi duygulara hitap eden içerikleri daha fazla kullanıcıya gösteriyor. Tıklama tuzağı (clickbait) olarak bilinen sansasyonel içeriklerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında etik bir ayrım gözetmeyen bu sistemler, hangi içerik daha fazla etkileşim alıyorsa onu öne çıkarıyor. Bu durum, yalan bilgilerin, komplo teorilerinin ve nefret söyleminin çok daha hızlı yayılmasına neden olabiliyor."