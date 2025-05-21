Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konferansı düzenlendi

        Samsun'da "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da "Bilişim Çağında Dezenformasyon" konferansı gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü İdris Kardaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Dezenformasyonla Mücadele Topluluğunca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, "Bilişim Çağında Dezenformasyon - Hakikatin Peşinde" konulu sunum yaptı.

        ​​​​​​​Kardaş, yapay zeka sistemlerinin kullanım oranının her geçen gün arttığına işaret ederek, özellikle sosyal medya platformlarının bilgi kirliliğini artıran etkilerine dikkati çekti.

        Sosyal medya algoritmalarının, kullanıcı davranışlarına göre şekillenen otomatik kurallar sistemi olduğuna değinen Kardaş, "Bu algoritmalar, sosyal medya platformlarının hangi içeriği kime, ne zaman ve nasıl göstereceğine karar verir. Genellikle yapay zeka desteklidir ve kullanıcı etkileşimlerine göre kendini sürekli günceller." ifadelerini kullandı.

        Kardaş, sosyal medya algoritmalarının özellikle duygusal tepkiler uyandıran içerikleri öne çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Algoritmalar, öfke, korku, şaşkınlık gibi duygulara hitap eden içerikleri daha fazla kullanıcıya gösteriyor. Tıklama tuzağı (clickbait) olarak bilinen sansasyonel içeriklerin yayılmasını kolaylaştırıyor. Doğru bilgi ile yanlış bilgi arasında etik bir ayrım gözetmeyen bu sistemler, hangi içerik daha fazla etkileşim alıyorsa onu öne çıkarıyor. Bu durum, yalan bilgilerin, komplo teorilerinin ve nefret söyleminin çok daha hızlı yayılmasına neden olabiliyor."

        Programa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Topluluk Başkanı Gizem Nur Dalma, program sonrası Kardaş'a plaket ve Samsunspor forması verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı

        Benzer Haberler

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 178. yılı Samsun'da kutlandı
        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 178. yılı Samsun'da kutlandı
        Samsun Valiliğinden, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü ilçe başkanının gözal...
        Samsun Valiliğinden, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü ilçe başkanının gözal...
        Samsun'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da 18 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da 18 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakal...
        18 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakal...