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        Havza'da "Münakaşa Değil Münazara Yarışması"nın finalleri yapıldı

        Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde düzenlenen ilk ve ortaokullar arası "Münakaşa Değil Münazara" yarışması yapılan final ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:22
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        Havza'da "Münakaşa Değil Münazara Yarışması"nın finalleri yapıldı
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        Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde düzenlenen ilk ve ortaokullar arası "Münakaşa Değil Münazara" yarışması yapılan final ile sona erdi.

        Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen final münazaralarında ilk olarak ilkokullar arası münazara finali gerçekleştirildi.

        Final karşılaşmalarının ilkinde Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulunun “Sokak Oyunları Daha Eğlencelidir.” , 25 Mayıs İlkokulunun “ Dijital Oyunları Daha Eğlencelidir” tezini savundukları finalde savundukları “Sokak Oyunları Daha Eğlencelidir” tezini daha başarılı anlatan Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top birinci, 25 Mayıs İlkokulu ise ikinci oldu.

        Ortaokullar finalini ise Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulunun “İkilim İnsan Kişiliğini Değiştirmez.” Tezine karşı “İklim İnsan Kişiliğini Değiştirir” tezini daha başarılı savunan Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu kazandı.

        Final müsabakalarının ardından bir konuşma yapan Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan, yarışmanın öğrencilere kendilerini daha iyi ifade edebilme yeteneği kazandırılması amacı ile düzenlediğini ifade ederek, "Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, dereceye girenlere başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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