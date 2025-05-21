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        Samsun'da çocuk köyü inşa ediliyor

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin 7 bin metrekare alanda Çocuk Köyü inşa ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:09 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:21
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        Samsun'da çocuk köyü inşa ediliyor
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        Samsun Büyükşehir Belediyesinin 7 bin metrekare alanda Çocuk Köyü inşa ettiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğu Park'ta Çocuk Köyü projesinin hayata geçirileceği belirtildi.

        Köyde çocuklar için her detayın düşünüldüğü kaydedilen açıklamada, "Doğu Park'ta 7 bin metrekare alanda kurulacak Çocuk Köyü’nde çocuklar için her detay özel olarak tasarlandı. Çocuk Köyü'nde şişme oyun grupları, top havuzu, lunapark, macera parkı, trambolin park ve kafeterya yer alıyor. Geniş yeşil alan ve oturma alanlarıyla Çocuk Köyü kısa bir zaman sonra misafirlerini ağırlamaya başlayacak." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, köyün çocuklar için güvenli ve renkli bir dünya olacağını söyledi.

        Mutlu aileler ve mutlu çocuklar için projeler üretmeye devam ettiklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların mutluluğu bizim için çok önemli. Çocuklarımız hep gülsün, mutlu olsun diye şehrimize 7 bin metrekare alanda Çocuk Köyü kazandırıyoruz. Toplamda 108 milyon lira değerindeki bu projeyle Doğu Park'ın çehresi, havası değişmiş de olacak. Bu proje çocuklara eğlence ve öğrenmeyi bir arada deneyimleyebilecekleri benzersiz bir alan sunacak. Çocuk Köyü, çocuklarımıza eğitim, eğlence ve keşif deneyimini aynı anda yaşama fırsatı tanıyacak.

        Çalışmalar başladı. Çocuklarımız yakında burada olacak, eğlenecek, güzel vakit geçirecek. Çocuklarımızın mutlulukları her şeye değer. İnşallah yakında hizmete almayı planlıyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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