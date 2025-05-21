Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        GÜNCELLEME - Samsun Valiliğinden, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

        Samsun Valiliği, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un gözaltına alınmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Samsun Valiliğinden, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Valiliği, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un gözaltına alınmasıyla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Koç'un trafikte yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alınması olayının bazı internet haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında da yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Vezirköprü ilçemizde 18 Mayıs 2025 günü saat 21.00 sıralarında trafikte yaşanan tartışma sonucu Yeniden Refah Partisi Vezirköprü ilçe başkanının gözaltına alınması hadisesiyle ilgili olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, ayrıca konuyla ilgili idari soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un, Vezirköprü ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Gazi Caddesi-Yuvakent Caddesi kesişiminde kapatılan alana araçla girmeye çalıştığı sırada polislerle tartıştığı, kimliğini ibraz etmediği ve mukavemet gösterdiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

        Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Koç hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        - "Sürecin takipçisi olacağız"

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, Fatih Koç'un gözaltına alınmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

        İlçe başkanlarının gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Gül, Fatih Koç'un rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için eve gittiği sırada olayın yaşandığını, sorumluların cezalandırılması için gereken başvuruların yapıldığını ve sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

        Toplantıya YRP Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir, YRP Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç, Anahtar Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Cem Çevik ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin ve Rusya'dan Altın Kubbe değerlendirmesi
        Çin ve Rusya'dan Altın Kubbe değerlendirmesi
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Borsa soruşturmasında gözaltı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Babası bagajdan eşya alan çocuğu kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Bir sıcak bir serin! Önce 10 derece artacak, sonra serinleyecek!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi

        Benzer Haberler

        Samsun'da, devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Samsun'da, devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Samsun'da anaokulu öğrencileri 220 kilo atık pil topladı
        Samsun'da anaokulu öğrencileri 220 kilo atık pil topladı
        Samsun'da öğrenciler emekli olan öğretmenleri için sürpriz veda programı ha...
        Samsun'da öğrenciler emekli olan öğretmenleri için sürpriz veda programı ha...
        Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nden Beşpınar'a yeni hizmet noktası
        Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi'nden Beşpınar'a yeni hizmet noktası
        Samsun'da çocuk köyü inşa ediliyor
        Samsun'da çocuk köyü inşa ediliyor
        '2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımız yüzde 25 azalacak'
        '2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımız yüzde 25 azalacak'