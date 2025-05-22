Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 80 gram kokain, 92 gram sentetik uyuşturucu, 168 sentetik ecza hapı, 32 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ile 239 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyete götürüldü.
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