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        Samsun'da "Türk Devletleri Teşkilatı" paneli düzenlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde "Hilalin Penceresinden Türk Devletleri Teşkilatı" projesi kapsamında "Türk Devletleri Teşkilatı" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 18:55 Güncelleme: 22.05.2025 - 19:00
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        Samsun'da "Türk Devletleri Teşkilatı" paneli düzenlendi
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        Samsun'un Havza ilçesinde "Hilalin Penceresinden Türk Devletleri Teşkilatı" projesi kapsamında "Türk Devletleri Teşkilatı" paneli düzenlendi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezinde Fen Lisesi tarafından düzenlenen panelde konuşan Okul Müdürü Bekir Kaya, Türk devletleri ve Türk dili ile ilgili öğrencilerde farkındalık oluşturmak adına projeyi hazırladıklarını söyledi.

        Kaya, "Ülkemiz okullarında model Birleşmiş Milletler konferansı uygulamalarındaki gibi İngilizce olarak sunumlar yapıldığına şahit oluyoruz. Yabancı dil önemli, ancak dilimizin zenginliklerinin yeniden gündemimize alınmasını sağlamak istedik. İngilizce yerine Türkçenin düzgün ve iletişimde etkin kullanımını teşvik etmeye çalıştık." dedi.

        Panelde, Türk devletlerini temsilen, farklı liselerden öğrenciler, devletlerin ekonomi, sanayi ve bilim alanında yaptıkları ortak çalışmalar ile Türk kültürünün güreş, at bineme, ok atma gibi geleneksel öğeleri hakkında bilgiler aktardı.

        Panelin sonunda Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, panelist öğrencilere hediyelerini verdi.

        Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan ise Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'a destekleri ve katılımları için teşekkür ederek hediye takdim etti.

        Panele Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekinasa, protokol üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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