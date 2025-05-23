Samsun'un Havza ilçesinde, Milli Mücadele yolculuğunda Atatürk ve silah arkadaşlarının ilçeye gelişlerinin 106. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali" başladı.

İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'ndan Mehmetçik Meydanı'na kadar süren yürüyüşle başlayan festivalde, Mehmetçik Meydanı'nda mehter takımı tarafından gösteri sunuldu.

Yürüyüşe Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, festival komitesi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Ayvat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra 25 Mayıs tarihinde Havza’ya geldiğini hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'da 18 gün kaldığını belirten Ayvat, "28 Mayıs günü Havza Genelgesi ilan edildi. Bu Havza Genelgesi sayesinde ulusal direnişin ilk kıvılcımı ilçemizde çakıldı. O günleri yad etmek ve ulusal bilincimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklara aşılamak adına her yıl 25 Mayıs ilçemizde şenlik havasında geçiyor. Resmi tören de dahil olmak üzere Havza Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali olarak kutlanıyor." dedi.

Festivalde emeği geçen herkese teşekkür eden Ayvat, halkın yoğun katılımını beklediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise festivalin bugün itibarıyla başladığını belirterek, "İnşallah 28 Mayıs akşamına kadar etkinliklerimiz devam edecek. Bu sene Atatürk'ün ilçemize gelişlerinin 106. yılı. İnşallah daha nice seneler bu kutlamalar yapılacak. Tüm Havzalı, Samsunlu ve gurbetteki hemşerilerimizi 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali boyunca festivalimize katılmaya davet ediyorum. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

30'uncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali yarın Havza Belediyesi ve Turizm Kaplıca ve Klinik Kür Merkezleri Derneği (TURKAP) işbirliği ile düzenlenecek olan sempozyum ve halk oyunları gösterileriyle devam edecek.