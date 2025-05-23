Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, denetimli serbestlik hizmetleri alanındaki iş birliği protokolü kapsamında bir araya geldi.

Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yükümlü bireylerin rehabilitasyonu ve yeniden topluma kazandırılması amacıyla hazırlanan iş birliği protokolü Kılıç ve Doğan arasında imzalandı.

Denetimli serbestlik yükümlüleri, protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinde çevre temizliği, park ve yeşil alanların temizliği, plajların temizliği ile bakım onarım ve boya işlerinde görevlendirilerek infazlarını gerçekleştirecek.