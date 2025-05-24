Çarşamba'da çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılan zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir binanın depo olarak kullanılan zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
Kirazlıkçay Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde bir binanın altında bulunan plastik kasaların alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında bina yanında bulunan bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
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