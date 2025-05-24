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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" operasını sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:17
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" operasını sahneledi
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

        Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

        Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın yaptığı iki perdelik eserin başkemancısı Didem Tepe olurken, orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Paola Villa yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.

        Eserin dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, koreografisini Zeynep Bengier, video projeksiyonunu ise Ahmet Şeren yaptı.

        Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

        Kapalı gişe sahnelenen opera, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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