TÜGVA Samsun İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Temsilcisi Serhat Erail, burada yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın, kökü mazide, gözü istikbalde olan büyük bir medeniyet tasavvurunun adı olduğunu söyledi.

TÜGVA'nın asla masa başında oturma yeri olmadığını belirten Erail, "TÜGVA, hareket demektir, gencin olduğu, aksiyonun olduğu her yerde olmak demektir. TÜGVA, belki birbirini bile tanımayan, aynı idealler uğrunda mücadele eden milyonlarca gencin davasıdır. Rabb'im, birlik ve dirliğimizi daim, bu kutlu teşkilatı da kıyamete dek hayırla yaşatsın. Rabb'im, adını andığımız her işte rızasını da nasip eylesin. Niyetimizi halis, yolumuzu açık eylesin." dedi.

Genel Kurul'da Serhat Erail, yeniden TÜGVA Samsun İl Temsilcisi seçildi.