Samsun'da 450 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Teknik ve fiziki takip çalışması yürüten ekipler, şüpheliler B.V. (21) ve S.K'nin (19) hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs'ta Çarşamba ilçesinde bir ikametten 450 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.