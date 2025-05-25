Havza'da halk oyunları gösterisi düzenlendi

Samsun'unHavza ilçesinde 30'uncusu düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezinde, Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi tarafından Anadolu’nun farklı yörelerine ait oyunlar ile Azerbaycan halk oyunlarını sahnelendi.

Yöresel türkülerle başlayan etkinlik, büyük bir beğeni ile izlendi.

Programda konuşan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ve halk oyunları ekibine teşekkür ederek, “Komşumuz, kardeş ilçemiz Vezirköprü’müze bizler için gurur vesilesi olan bu günlerde yalnız bırakamadıkları için teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise 25 Mayıs Havza'nın gurur günü olduğunu belirterek, “28 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ayvat, Vezirköprü Kaymakamı Kaya ve Belediye Başkanı İkiz ile birlikte halk oyunları ekibine çiçek takdim etti.