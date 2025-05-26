Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Adreste yapılan aramada, dolabın altına gizlenmiş 4 pet şişede sahte alkollü içki ile 80 alkol kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mimarsinan Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

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