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        Samsun'da bir kişi ailesinin evini kundakladı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde ailesine kızan genç, yaşadıkları apartman dairesini kundakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:31
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        Samsun'da bir kişi ailesinin evini kundakladı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde ailesine kızan genç, yaşadıkları apartman dairesini kundakladı.

        Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 4. katında yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada, ailesiyle yaşayan A.A'nın (18), çeşitli nedenlerle ailesine kızdığı ve evde kimsenin olmadığı sırada yangını çıkardığını belirledi.

        Apartmanın yakınlarında gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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