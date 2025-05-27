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        Samsun'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 01:11 Güncelleme: 27.05.2025 - 01:11
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        Samsun'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Fikri Ö. (80) yönetimindeki 55 YE 676 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Mahallesi'nde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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