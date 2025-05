Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi'nden yıl sonu sergisi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi, yıl sonu sergisi açtı.

Merkez Müdürlüğünün bahçesindeki sergide, kursiyerlerinin el emeği göz nuru çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu. Sergide el sanatlarından geleneksel Türk el sanatlarına, resimden takı tasarımına kadar birçok farklı alanda üretilmiş eser yer aldı.

Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hacı Avcı, yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, "Her zaman her yerde herkes için eğitim anlayışıyla çalışıyoruz ve her yaştan vatandaşa mesleki becerilerini geliştirme, kültürel hobilerini gerçekleştirme ve gençleri üniversiteye hazırlama konularında destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu yıl 133 usta öğreticiyle açılan 433 kursta 7 bin 333 kursiyere ulaşıldığı bilgisini veren Avcı, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası olan 26-30 Mayıs tarihleri arasında da halk eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı birçok etkinliğin yanı sıra, 2025 Aile Yılı temalı etkinlikler devam edecek." dedi.