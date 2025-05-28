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        Samsun'da 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da, hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:37 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:37
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        Samsun'da 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da, hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "basit yaralama, silahla tehdit, silahlı kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kamu malına zarar verme" gibi 19 suçtan toplamda 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü G.U'yu (38) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü kadın, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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