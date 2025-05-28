Samsun'da 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "basit yaralama, silahla tehdit, silahlı kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kamu malına zarar verme" gibi 19 suçtan toplamda 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü G.U'yu (38) saklandığı adreste yakaladı.

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